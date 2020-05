Marc Soler reapareció para hablar por bochornosa actitud que tuvo con Nairo Quintana

Una de las polémicas más recordadas en los últimos meses del ciclismo de ruta tuvo que ver con Nairo Quintana y una escena que dejó en evidencia las notorias diferencias que tenía con sus compañeros del Movistar Team luego de varios años siendo el gran líder de escuadra para las competencias grandes del World Tour.

En una de las etapas más importantes de la Vuelta a España 2019, Marc Soler (gregario del Movistar) ligó una escapada y era candidato a adjudicarse una ansiada victoria de etapa para él. Sin embargo, kilómetros más atrás, Nairo se despegó del pelotón principal y descontaba segundos importantes a Primoz Roglic para ponerse el maillot de líder ese día. El director de Movistar pidió a Soler detenerse para esperar a Nairo y ayudarle, por lo que el español estalló en ira ante los ojos de todo el mundo.

“Es una pena que todo el trabajo realizado estos últimos años en el equipo quede marcada por ese momento y eso es lo que me da más rabia… Después de trabajar tanto tiempo y dar la cara por el equipo, que quede solo esa imagen no me agrada, eso es evidente”, señaló Soler recientemente en diálogo con el diario L’Esportiu de Cataluña sobre el episodio aquel con Quintana.

Dicho momento se revivió con su polémica gracias al documental de Netflix ‘El Día menos pensado’ inspirado en el Movistar Team del 2019, a lo que Soler dio su opinión: “Me ha gustado. Es muy realista. Se muestra todo, o casi todo. Se ven cosas de un equipo que nunca se habían mostrado hasta ahora, sobre todo asuntos internos que pasan dentro de un equipo profesional. Incluso se podría mostrar mucho más”.

Y también se refirió al balance de la temporada 2019 en Movistar: “Haciendo un análisis global, estoy muy contento de cómo fue. Fue una temporada en la que pude correr y terminar dos grandes vueltas y lo hice a un gran nivel en ambas. Sí que al final no terminó como me hubiera gustado, o como nos hubiera gustado al equipo, pero el nivel en el que estuve y las sensaciones que tuve sí fueron buenos. Ahora me veo preparado para ser uno de los líderes del Movistar”, acotando que, tras la salida de Landa, Quintana y Carapaz, él y Enric Mas tendrán la oportunidad de figurar con mayor importancia en las carreras.