"Me levanté con ganas de ganar": tejada celebra su triunfo en el Tour Colombia

El colombiano Harold Tejada (Astana) se mostró emocionado en la meta de Santa Rosa de Viterbo tras lograr su primera victoria profesional y el liderato del Tour Colombia.

"Es la primera vez que gano como profesional, y con mi equipo World Tour, y todavía no me lo creo; estoy nervioso todavía. En los planes no estaba entrar en la fuga. La verdad es que traté de guardarme todo el día y la poca experiencia que he adquirido en Europa sé que en las fugas toca reservar para los momentos claves. Todo ha salido perfecto", dijo el ciclista de Pitalito.

El ciclista huilense se refirió a la estrategia del grupo en fuga para que la victoria no se escapara. “El grupo en el que íbamos era bueno, todos tirábamos y al final fue una batalla al esprint”, aclaró. Un triunfo inolvidable y muy trabajado para Harold Tejada, quien se impuso en la recta de meta al italiano Andrea Piccolo y al veterano español de 47 años Óscar Sevilla, ahora segundo en la general a 1 solo segundo del colombiano.

“No ha sido fácil, ganar ahora es algo muy bonito. Lo he venido esperando hace mucho tiempo. El equipo al final siempre quiere resultados. Esta mañana me levanté con ganas de ganar y también quiero ganar en la etapa del Alto del Vino. Todas las victorias son bienvenidas”, concluyó.