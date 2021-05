Nairo habló tras el título en Asturias: cómo va su rodilla y el camino hacia el Tour

Este domingo Nairo Quintana se coronó campeón de la Vuelta a Asturias en España luego de ser quinto en la tercera fracción y manteniendo su ventaja de 36 segundos sobre Héctor Carretero. El colombiano dominó la carrera desde el viernes donde ganó la etapa y sumó un nuevo título para su extenso palmarés.

Tras alzarse con el título, Nairo habló con los medios de Arkea y no ocultó su felicidad: “Siempre es una gran alegría ganar. Sabía que poco a poco iría mejorando después de las operaciones de rodilla y del tiempo de rehabilitación que me iba a requerir. Estoy feliz de traer estos dos éxitos, el escenario en el primer día y la clasificación general de esta edición de la Vuelta a Asturias, al equipo Arkéa-Samsic”.

Y agregó: “Es muy importante para todos nosotros. También sabía cómo iba a correr el Movistar contra nosotros hoy, y eso fue una ventaja para nosotros. Yo estaba callado, mis compañeros también. La Vuelta a Asturias siempre me trae buenos recuerdos, siempre es especial para mí venir aquí, y ganar es aún más bonito. Ahora me recuperaré un poco, en vista, en particular, del Tour de Francia. Me siento cada vez mejor carrera tras carrera, mejor, y estos éxitos son una prueba de ello”.

Entretanto, su hermano y compañero de equipo Dáyer Quintana también opinó al respecto: “La última etapa de esta Vuelta a Asturias fue corta, rápida y muy difícil al final. Controlamos como el día anterior hasta que se formó la escapada, una vez que tomó forma, lo logramos. Luego controlamos su avance Kevin, Romain, Donavan y yo. En un alto porcentaje de pases, los ciclistas de la general intentaron atacarnos. Estuvimos atentos, todos agrupados junto a Nairo para ayudarlo en la medida de lo posible”.

Y también habló Yvon Ledanois, el director de Arkea: “Llegamos a esta edición de la Vuelta a Asturias alimentando ambiciones victoriosas, se hicieron realidad. Nairo ganó, en solitario, la primera etapa de esta competencia, y ese día se dio a sí mismo una ventaja sobre los perseguidores en la clasificación general. Esto fue manejado por todo el equipo durante las siguientes dos etapas. La formación Movistar ha sido hoy muy emprendedora para intentar hacernos flaquear, pero los pilotos del equipo Arkéa-Samsic han sabido estar a la altura de la formación española del World-Tour. Los felicito, una vez más. Nairo concluyó la labor de sus compañeros colocándose quinto en la cima del Alto de Naranco, lo que le permite alzarse con la clasificación general de esta Vuelta a Asturias 2021”.