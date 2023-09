"Cabe la posibilidad": Nairo no descarta volver a importante competencia oficial en Colombia

Nairo Quintana podría regresar a la competencia en los próximos meses. El ciclista colombiano estuvo ausente de las grandes vueltas del 2023 y se especula con que podría hacer parte de importantes competencias a final de año.

Desde Europa se habla que el colombiano estaría cerca a llegar a un acuerdo para firmar con un equipo World Tour en el inicio de 2024. Quintana es buscado por varias escuadras que buscan dar el salto de calidad ara no caer de categoría al Pro Continental.

Por ello, el boyacense tendría entre sus opciones hacer parte de la delegación de Boyacá para los Juegos Nacionales, que se llevarán a cabo entre el 11 noviembre al 10 de diciembre en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.

“Cabe la posibilidad. De momento me estoy preparando y estoy muy bien, he entrenado. Si hay una competición que me venga bien, la haremos con gusto”, fue la declaración del pedalista boyacense, en diálogo con Revista Semana.

Desde suelo patriota se espera que el de Tunja sea una de las figuras representativas de su equipo. La posible participación de Quintana sería de bastante importancia y pondría una cuota extra prensando en su futuro.

Se dice que el pedalista ganador del Giro de Italia y la Vuelta a España tiene dos opciones fuertes para volver a correr en el viejo continente. Movistar estaría interesado en su regreso, pero tendría rivales duros para lograrlo.

La competencia se hará a final de año y se espera por conocer la decisión de la delegación de Boyacá para incluir la ciclista. Quintana viene entrenándose en Colombia y Andorra y podría sorprender en las jsutas deportivas.