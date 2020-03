En la segunda etapa de la carrera París-Niza, Nairo Quintana sufrió una caída en la que se vieron envueltos un pequeño grupo de ciclistas. El colombiano fue auxiliado por su hermano Dayer, quien le entregó su bicicleta para continuar con la carrera, mientras que uno de sus compañeros, Diego Rosa, es el encargado de acompañarlo en su búsqueda de volver a conectar con el pelotón.

Le puede interesar: Cancelado el Masters 1000 de Indian Wells por brote de coronavirus

La caída de Nairo le significó una pérdida de tiempo cercana a los 35 segundos, distancia que espera recortar el ciclista boyacense, en compañía de otro de los favoritos, Julian Alaphilippe, quien sufrió un pinchazo y acompaña al colombiano y a Rosa en su intención de recortar el tiempo de distancia.

Hay que destacar que la caída de Quintana se produjo a 24 kilómetros de la meta, por lo que será corto el recorrido en el que los pedalistas deberán alcanzar al mayor grupo de ciclistas que corre a buen ritmo y en el que se encuentran corredores como el colombiano Sergio Higuita, campeón de Colombia, quien corre con su emblemática camiseta del país.

Lea también: Nadal preocupado y Schwartzman molesto por cancelación de Indian Wells

Las condiciones climáticas en la última parte de la etapa dificultan un poco la llegada de Nairo Quintana, quien, además de tener que luchar con la distancia y con una bicicleta que no es la suya, tendrá que enfrentarse al viento, que ha reciado en esta última parte de la competencia del lunes.

La segunda etapa de la 'Carrera del Sol' tuvo un recorrido de 166,5 kilómetros entre Chevreuse (Yvelines) y Chalette-sur-Loing (Loiret) con tres puertos de montaña de tercera categoría al inicio de la competencia. El primero fue al kilómetro 22 en Cote des Loges, luego al 65 los corredores ascendieron al Cote de Bouville y en el 74 subieron al Pressoir.

De ahí en adelante el recorrido fue plano y con algunos repechos. No obstante, el clima y lo angosto de la carretera generó la caída donde estuvo involucrado el colombiano.

💥 Dure journée pour les leaders. Après la crevaison de 🇫🇷@alafpolak1, c’est 🇨🇴@NairoQuinCo qui est tombé.



💥 Tough day for the leaders. After Julian Alaphilippe’s puncture, Nairo Quintana hits the ground. #ParisNice pic.twitter.com/7Je2aQxLvm