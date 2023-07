Nairo tiene claro en dónde no piensa correr si aparece una oferta: "no me siento motivado"

Nairo Quintana no dio pie a las especulaciones sobre su nuevo equipo. El corredor boyacense optó por ser honesto y decir que no hay avances en su propósito de tener nueva escuadra, más allá que su intención es volver cuanto antes a la carretera.

A diez años de haber conseguido su primera victoria en el Tour de Francia, además de haber sido rey de la montaña, de los jóvenes y de haber conseguido un histórico segundo lugar en la general, el de Cómbita habló de sus planes.

Quintana señaló que el objetivo que tiene en mente es volver a correr en la élite del ciclismo mundial; más allá de ello no mucho más, descartando de plano correr con algún equipo colombiano. “Si vuelvo a la competición, es hacerlo bien, en los mejores escenarios para dar alegría a la gente y hacer las cosas bien”, dijo en ESPN.

Posteriormente señaló: "Lo siento y lo lamento, me disculpo con los que querían ver a Nairo en la Vuelta Soacha, la Vuelta Cundinamarca, la Vuelta Boyacá, pero no me siento motivado; ya pasé por ese momento. Hemos hecho cosas bonitas, hemos cambiado la vida de mucha gente, hemos llevado a jóvenes a lo largo de estos 10 años, hemos cambiado muchas vidas y eso es lo que me llevo y me llena de mucho orgullo más que las mismas victorias, lo que sigo construyendo no es de Nairo, es de los colombianos”.

Nairo, en todo caso, no descartó volver a la competencia oficial dentro de poco, en caso de ser convocado para los próximos mundiales de ciclismo. Dicho opción está latente, ya que es una carrera de selecciones y por ende, tendría chances importantes de ser convocado.