"No correrá hasta que esté listo": INEOS revela el plan que tiene para Egan Bernal

La recuperación de Egan Arley Bernal ha sorprendido a los fanáticos del ciclismo, teniendo en cuenta la gran cantidad de fracturas que sufrió el pasado 24 de enero mientras cumplía con una jornada de entrenamiento en vías del departamento de Cundinamarca.

Después de 90 días, Bernal ha mostrado una gran mejoría, hasta el punto de volver a la bicicleta y recibir el permiso médicos para retornar a la competencia. Gustavo Uriza, especialista que ha estado al frente de su proceso, aseguró que el escarabajo está recuperado y ahora depender de lo que ordenen en el equipo INEOS.

" Está curado de la fractura de odontoides. A partir del día 120 del accidente Egan puede pararse en pedales y competir en forma. Sus entrenadores en Europa darán el visto bueno", señaló Uriza.

A pesar que la noticia emocionó e ilusionó a los fanáticos del ciclista, desde el equipo INEOS quisieron ser cautelosos y manifestaron que aunque se ha notado la mejoría, no tienen planes ni fechas para el retorno de Bernal a una competencia oficial.

“Creo que todos han estado especulando sobre cuándo volverá a competir, pero para ser muy claros, no hay planes en este momento. Hemos dicho todo el tiempo, realmente, que tienes que tomarlo día a día. Cuando alguien ha tenido un accidente horrible como ese, en primer lugar está ese shock inicial para él y su familia. Luego, después de eso, se trata de superar las operaciones clave”, afirmó Rod Ellingworth, subdirector del equipo, a Cyclingnews.

Ellingworth aseguró que Bernal sí volverá, pero al interior del equipo se manejará el tema con cautela.

“Así que va a volver. Pero no hay expectativas y todavía no hay absolutamente ningún plan para competir. Es demasiado pronto para predecir cuándo podría volver. Simplemente no tiene sentido ni siquiera poner una fecha”, afirmí.

El directivo de la escuadra explicó que han tenido una buena comunicación con los médicos que han seguido el proceso de Bernal en Colombia. Además, detalló que la idea de su viaje a Europa es para estar más cerca del equipo.

“Hemos tenido una buena relación con el grupo médico en Colombia y nuestro equipo médico ha sido increíble. Todo lo que ha hecho lo ha hecho en conjunto con el equipo. Pero ahora, para él, creo que se trata de volver al entorno del equipo. Se sentirá como si estuviera más cerca y un poco más parte de ello. Estará en la bicicleta con esos muchachos y eso lo estimulará. Pero no es como si acabara de regresar de una clavícula rota. Hay más complejidades aquí, y es por eso que no correrá hasta que esté listo".