El ciclista holandés Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), protagonista del lamentable incidente que en los metros finales de la primera etapa del Tour de Polonia dejó en crítico estado de salud a su compatriota Fabio Jakobsen (Deceunick Quick-Step) al cerrarle la línea de carrera y enviarlo hacía las vallas de seguridad, hizp un primero pronunciamiento tras los hechos.

A través de su cuenta de Twitter, Groenewegen aseguró que "no puedo encontrar las palabras para describir cuánto lo siento por Fabio y otros que han sido arrojados o golpeados".

Igualmente, el neerlandés agregó que los más importante por el momento es la salud de su colega, quien durante la noche del miércoles fue operado y se mantiene estable, pero en estado crítico.

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.



Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant.