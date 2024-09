Oficial: Movistar 'pesca' en el Clásico RCN y anuncia el fichaje de un ciclista colombiano

Este lunes 30 de septiembre se hizo oficial la llegada de otro corredor colombiano al World Tour, pues una de las revelaciones del Clásico RCN 2024 -que terminó un día atrás- ya firmó con el Movistar de Nairo Quintana, y apunta a ser uno de los pedalistas más importantes del plano europeo a mediano plazo.

Diego Pescador fue anunciado como fichaje del Movistar Team a partir de la temporada 2025. Si bien se venía hablando sobre esta posibilidad desde hace varias jornadas, la escuadra española consideró pertinente esperar a que el ciclista quindiano terminara su participación en el Clásico RCN para confirmarlo oficialmente.

En un comunicado publicado en la web del Movistar, se hace énfasis en que Eusebio Unzué -director del Movistar- tiene la consigna de seguirle apostando al talento hispanoamericano, y que por ende se fijo en Pescador, quien llega de correr con el GW Erco Shimano de Colombia.

¿Hasta cuándo firmó Diego Pescador con el Movistar Team?

Así, Diego Pescador y Movistar Team firmaron un contrato que los liga por tres temporadas (2025-2027) con la posibilidad de ser extendido acorde al rendimiento que tenga el ciclista de 19 años en el cuadro Telefónico. El quindiano viajará a Europa a inicios del próximo año.

A su llegada, Pescador comentó que "Movistar Team siempre ha ayudado mucho a los latinoamericanos, ha abierto las puertas mucho al ciclismo de este lado del mundo. Iniciar este nuevo camino con ellos… la verdad, hay días que me levanto y aún no me lo creo".

Asimismo, el hecho de estar junto a Quintana, que es el mejor ciclista latinoamericano de la historia, fue llamativo para Pescador, pues el joven pedalista comentó que "es un equipo WorldTour; el equipo de mi referente, Nairo, al que siempre he admirado mucho y he visto en TV cuando era pequeño".

Cabe recordar que Diego Pescador viene de ser el campeón de los jóvenes en el Clásico RCN 2024 y cuarto ubicado en la clasificación general de esta carrera. Además, ya ha corrido en algunas carreras europeas, como el Trofeo Piva, el Palio del Recioto y la Settimana Coppi e Bartali.