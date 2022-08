"Ojala todos ganemos etapas": Higuita sobre los colombianos en la Vuelta a España

A menos de 24 horas de dar inicio a la Vuelta a España 2022, los ciclistas colombianos se preparan para lo que será su participación en la ronda ibérica a la espera de lograr una participación destacada.

En esta oportunidad, Sergio Higuita estará presente con el Bora-Hansgrohe intentando ser uno de los mejores gregarios para Jai Hindley, ganador del Giro de Italia 2022 y Wilco Kelderman.

Para el pedalista cafetero será una carrera especial. El 'escarabajo' habló en la previa sobre lo que espera de la competencia y cuáles son sus percepciones sobre sus compatriotas en la carrera.

Sobre la motivación de correr la Vuelta a España 2022

"La verdad, muy motivado de iniciar esta Vuelta a España. Tengo muy buenos recuerdos del 2019. Esperamos que esta Vuelta sea para nosotros. Tenemos un equipo muy fuerte tanto para las etapas llanas como para la general. Tenemos a Jay Hindley, actual campeón del Giro de Italia, y Wilco Kelderman, que lo ha hecho muy bien en carreras de tres semanas".

La sanción de Nairo Quintana y la expectativa de los colombianos en la carrera

"No he tenido tiempo para leer, no sé qué pasó con Nairo. Ha sido un día ocupado de entrenar, almorzar, masajes, venir a fotos. No he tenido tiempo de entrar a los medios, pero van a haber más colombianos que en el Tour de Francia, entonces con tranquilidad.

"Ojalá que todos tengamos buenos resultados y ganemos etapas. Así estemos en equipos diferentes, pero desearles lo mejor a los otros compatriotas"

Actualidad del ciclismo colombiano y competencia a nivel internacional

"Este año hemos tenido buenos resultados. A mí me ha ido bien. Bernal está volviendo, Buitrago está demasiado fuerte, Chaves está bien, Martínez ganando en la Vuelta a Itzulia... para mí, el ciclismo colombiano está fuerte. "

"Lo que pasa es que ganar en el ciclismo hoy en día es muy complicado. Tenemos una minoría numérica de nación con respecta a otros como Bélgica, Eslovenia, Países bajos... ellos tienen más corredores en el World Tour y lo que nosotros hemos hecho está bien a mi parecer", dijo el colombiano en dialogo con 'Marca'.

El recorrido de la Vuelta iniciará en suelo holandés con una contrarreloj por equipos de 23 kms.