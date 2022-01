"Pasaron muchas cosas": Iván Ramiro Sosa rompe el silencio sobre polémica salida del Ineos

Al finalizar el año pasado uno de los movimientos más inesperados en el mercado de ciclismo fue la salida de Iván Ramiro Sosa del Ineos. El corredor, que se supone era una de las cartas del equipo británico para potenciar de cara al futuro, terminó saliendo del conjunto.

Puede ver: Iván Ramiro Sosa explica por qué se ilusiona con hacer un gran Giro de Italia

Las razones de su despedida fueron polémicas, como ahora confirmó Iván Sosa en charla con Marca Colombia. El pedalista aseguró que no terminó bien en la escuadra y vivió hechos complicados que lo hicieron dar un paso al costado.

"El adiós fue complicado. Pasaron muchas cosas, pero me voy contento porque he aprendido mucho. Fue una experiencia buena en general y todo lo que he crecido lo tengo ahora que aprovechar", dijo el ciclista.

Asimismo, Sosa contó que le afectó mucho el no haber podido correr ninguna competencia de las llamadas grandes en el calendario europeo el año pasado. La decisión fue técnica, pero el colombiano nunca estuvo de acuerdo.

"Me dolió mucho. El equipo estaba enfocado en otro tema y fue más cuestión suya. Fueron pasando cosas, tampoco quiero hablar demasiado sobre eso. Todo sirve como aprendizaje", concluyó.

Lea también: "Tengo ganas de estar solo como líder": Enric Mas marca distancia con Iván Sosa en Movistar

Ahora el oriundo de Pasca Cundinamarca se encuentra en el Movistar y espera poder tener la libertad de ejercer su papel como ciclista y ser el líder en alguna competencia.