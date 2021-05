Peter Sagan podría ser el refuerzo de lujo del Movistar de 'Supermán' López

Uno de los corredores que más se ha destacado en los últimos 10 años es Peter Sagan. El corredor no ha definido su futuro deportivo y lo más probable es que finalice el vínculo que tiene con el Bora. El ciclista ya escucha ofertas y, según información de un allegado al deportista, este continuaría su carrera en el Movistar Team. Por lo menos esta es la intención.

Puede ver: Clasificación general Tour de Romandía, etapa 4: 'Superman' López sufrió la montaña

Peter Zánicky, primer entrenador de Sagan, habló en la web del equipo Olímpico de Eslovaquia y resaltó la gran carrera del embalador; asimismo, se refirió a su presente y futuro deportivo en el mundo del ciclismo. "Lo hablo mucho con Juraj (el hermano de Sagan). Ahora mismo no hay nada cerrado, como dicen algunos medios. Ya he dicho que el mayor problema es el cambio del fabricante de bicicletas Specialized. Muchos aficionados no saben que esta empresa paga gran parte del salario de Peter y es un socio muy importante", dijo en la charla.

Respecto al posible nuevo equipo de Sagan tras salir del Bora, Zánicky opinó: "Otra opción podría ser Movistar, donde terminará la carrera de Alejandro Valverde. Peter y él son grandes amigos. Además, los entrenadores de Peter, Lombardi y Uboldi, viven en España y tienen contacto con los equipos españoles. También suena el UAE Emirates. Sin embargo, ahí el problema es el fabricante de bicicletas, ya que ellos corren con Colnago", puntualizó.

Por otro lado, se dejó claro que Peter Sagan no tiene opciones de reforzar a la escuadra del Quick-Step, rival del actual Bora. "Cabe la posibilidad de que Peter siga en el Bora, aunque ahora no lo parece. Ha vivido muchas cosas buenas allí, pero hemos visto que se han fortalecido y que ganan sin él, y se han dado cuenta. Para mí ir a Deceuninck Quick-Step no sería la opción adecuada. No creo que se haga realidad", concluyó.

Lea también: Geraint Thomas es el campeón del Tour de Romandía; 'Superman' López top 40

Hay que recordar que Peter Sagan es uno de los ciclistas que más se ha destacado durante la última época en el ciclismo internacional. El nacido en Eslovaquia ha ganado tres veces el título mundial de ruta.