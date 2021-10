Pogacar sueña con el doblete y planea correr Giro y Tour en el 2022

El ciclista esloveno Tadej Pogacar se ratificó en el 2021 como una de las grandes figuras del ciclismo mundial del ganar su segundo Tour de Francia, una medalla en los Juegos Olímpicos, dos monumentos (Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía).

Pogacar también celebró la clasificación general del UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour de Eslovenia.

Al término de la temporada, mientras festejaba lo que fue la victoria del Giro de Lombardía, el esloveno habló de lo que quiere para su futuro y los planes que tiene como profesional.

Sin importar de que aún no tiene definido su calendario para el 2022, Pogacar sí dejó claro que quiere correr y ganar dos grandes vueltas en un mismo año y se inclinó por el Giro de Italia y el Tour de Francia.

"La prioridad sigue siendo el Tour de Francia, pero tal vez pueda agregar otra gran vuelta a mi programa. Me gustaría correr el Giro, pero no sé cuál será mi programa", afirmó para In de Leiderstrui.

Por otro lado, el esloveno aseguró que quiere volver a competir en unos Juegos Olímpicos con el objetivo de ganar una medalla de oro.

"Este año terminé tercero en los Juegos Olímpicos, me gustaría volver a ganar la medalla de oro. Pero también me gustaría ganar un Mundial. Y el Giro. Y también la Vuelta", puntualizó.