Por caída, Edwin Ávila perdió varios dientes y se retiró del Tour de Ruanda

El ciclista colombiano de 30 años Edwin Alcibiades Ávila Vanegas del equipo Israel Start-Up Nation sufrió este lunes 24 de febrero una fuerte caída durante la segunda etapa de la edición 12 del Tour de Ruanda que lo obligó a retirarse de la competencia, a pesar de que la organización le dio el mismo tiempo del ganador del día por haberse ido al piso en la zona de seguridad.

Ávila se cayó a falta de 250 metros para cruzar la meta cuando se preparaba para disputar el embalaje que terminó ganando el etíope Mulu Hailemichael del NIPPO DELKO One Provence y que tuvo en segundo lugar al también colombiano Jonathan Restrepo Valencia del Androni Giocattoli-Sidermec.

Tras ser evaluado por el equipo médico del equipo, se confirmó que el corredor del Israel Start-Up Nation tiene algunos dientes rotos y aunque no se fracturó nada más, se retiró de la competencia.

Medical update Edwin Ávila:



Edwin Ávila crashed out of the Tour de Rwanda with 250 meters to the finish line in stage 2. Ávila has broken teeth but did not fracture anything else.



Full medical update AND video of today's stage: https://t.co/CC8lUtlPg0 #tourderwanda #tdrwanda