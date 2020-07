Recorrido oficial del Critérium du Dauphiné

La organización del Critérium du Dauphiné dio a conocer este martes 21 de julio el recorrido oficial de la edición 72 de la carrera francesa que se disputará del 12 al 16 de agosto.

Teniendo en cuenta la emergencia por la pandemia del coronavirus y siguiendo las recomendaciones de la Unión Ciclista Internacional, la competencia fue acortada a cinco etapas y no contará prólogo ni fracción contrarreloj.

El Critérium du Dauphiné será un exigente desafío montañoso que servirá de preámbulo para lo que será el Tour de Francia.

La fracción inaugural contará con 218 kilómetros con inicio en Clermont-Ferrand, lugar que recibirá el día 14 del Tour, y final en Saint-Christo-en-Jarez con cambios de ritmo y con terreno quebrado.

Posteriomente, las siguientes etapas mantendrán el recorrido y distancia presentada antes de la pandemia con un definitivo ascenso el domingo 16 de agosto en Megeve tras cuatro puertos de montaña.

El Critérium du Dauphiné contará con la presencia de importantes figuras como Primoz Roglic, Egan Bernal, Tom Dumoulin, Julian Alaphilippe, Romain Bardet y Thibaut Pinot.

Recorrido del Critérium du Dauphiné 2020:

Miércoles 12 de agosto - Primera etapa - Clermont-Ferrand (63)> Saint-Christo-en-Jarez (42) - 218.5 km

Jueves 13 de agosto - 2ª etapa - Vienne (38)> Col ​​de Porte (38) - 135 km

Viernes 14 de agosto - 3ra etapa - Corenc (38)> Saint-Martin-de-Belleville (73) - 157 km

Sábado 15 de agosto - 4a etapa - Ugine (73)> Megève (74) - 157 km

Domingo 16 de agosto - 5a etapa - Megève (74)> Megève (74) - 153,5 km

