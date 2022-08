¿Refuerzo para Rigo o Carapaz? EF Education anunció nuevo fichaje

Después de abrirse el periodo de fichajes, las más importantes escuadras el ciclismo internacional empezaron a anunciar sus nuevas caras para el final de la temporada 2022 y para lo que será la campaña 2023.

Por lo anterior, el equipo estadounidense EF Education-EasyPost dio a conocer la contratación del ciclista ecuatoriano Jefferson Alexander Cepeda, quien debutará el próximo 24 de agosto en el Tour de Alemania.

Lea también: Rigoberto Urán: Se ganó la lotería con el ciclismo y se convirtió en todo un empresario

Cepeda se suma al EF Education-EasyPost proveniente del Drone Hopper - Androni Giocattoli, conjunto de categoría UCI ProTeam.

“Mi recuerdo ciclista favorito es la primera carrera que gané. Fue La Clásica Tulcán en 2014. Ese triunfo fue muy importante para mí. Me sentí muy, muy emocionado de estar en el podio con algunos de los ciclistas más grandes del deporte. Estoy bastante tranquilo porque el año que viene será mi primera temporada completa en el WorldTour. He corrido en equipos profesionales y he aprendido mucho. Estoy listo para estas carreras de alto nivel y para ayudar al equipo en todo lo que pueda”, afirmó en su presentación con el EF Education-EasyPost.

Por otro lado, Jonathan Vaughters, CEO de EF Education-EasyPost, valoró la incorporación Cepeda.

Le puede interesar: Rigoberto Urán habló de su retiro y sobre el tiempo que le queda en el ciclismo

“Es un gran escalador, un gran talento y ha demostrado potencial para un gran futuro. Esperamos desarrollar aún más su talento”.

El ciclista ecuatoriano se suma como gregario para Rigoberto Urán, si renueva con el equipo estadounidense, o para su compatriota Richard Carapaz, si se confirma su fichaje.