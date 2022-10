Remco Evenepoel rechazó al INEOS Grenadiers

El belga Remco Evenepoel, campeón del mundo en ruta, estrenará este martes ante su afición el maillot arcoíris en la Binche-Chimai-Binche, prueba en la que despedirá a su ídolo Philippe Gilbert.

En una rueda de prensa telemática recordó que su futuro pasa por su actual equipo, el Quick Step Alpha Vinyl, con el que tiene contrato hasta 2026.

"Elegí cerrar la temporada en la Binche-Chimay-Binche para estrenar el maillot de campeón mundial ante mi público y porque quería volver a correr esta temporada en Bélgica. Además, Binche no está muy lejos de mi casa en Dilbeek. Mi objetivo es, por supuesto, lucir mi nueva camiseta y divertirme lo más posible en este último encuentro de la temporada, después de todo lo que he pasado últimamente", señaló Evenepoel.

El ganador del reciente Mundial de Wollongong no acudirá el próximo sábado a Il Lombardía y cerrará un año inolvidable de éxitos.

"El año 2022 ha sido un sueño para mí con la Lieja-Bastoña-Lieja, la Vuelta y el Mundial. No me arrepiento de no hacer Il Lombardía en absoluto. Después de la Vuelta y el Mundial con el largo viaje desde Australia, no era ideal ir a Lombardía. Acudiré para ganarla en 2023, es necesario llegar fresco", explicó.

En la Binche de este martes se despedirá de la competición otra leyenda del ciclismo belga como Philippe Gilbert, uno de los mejores clasicómanos de la historia y campeón mundial en 2012. Se trata de uno de los ídolos de Evenepoel.

“La carrera de Gilbert habla por sí sola. Es un ejemplo, firmó victorias muy importantes, por eso es mi ídolo. Estoy orgulloso de haber podido correr y trabajar para él. También correr una última vez junto a mi compañero de equipo Iljo Keisse será muy importante para mí", destacó.

Evenepoel fue preguntado sobre su participación en el Tour de Francia, debut que de momento no obsesiona al campeón mundial.

"Hay que ir paso a paso y mantener la calma. Después de mi victoria en la Vuelta, hubo muchos comentarios sobre participar en el Tour de Francia lo antes posible. Escuché las opiniones y los comentarios... y quiero dejar en claro que tenemos un plan establecido dentro de mi equipo y vamos a mantener la calma al respecto. Es necesario, en cualquier caso, examinar los recorridos de las grandes vueltas, ver las distancias, los tiempos, etc... y hacer la elección", comentó.

En cuanto a los rumores de traspaso al Ineos Grenadiers, Evenepoel fue contundente.

"Me sorprendió escuchar eso, no tenía ni idea. Tengo contrato con el Quick Step-Alpha Vinyl hasta 2026. Es cierto que algunos equipos habían mostrado interés, incluso antes de la Vuelta, pero nunca quise saberlo. Mi confianza en mi equipo es mutua y estoy feliz de estar allí", concluyó.