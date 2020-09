Se llevó el arcoíris: Filippo Ganna, nuevo campeón del Mundo en la 'crono'

Filippo Ganna, corredor del equipo Ineos, le da la medalla de oro en la contrarreloj individual a Italia y se pone el maillot arcoíris de nuevo campeón del mundo. El velocista de 24 años, especialista también en la pista, se preparó para luchar por la presea dorada y lo consiguió con un tiempo de 35:54.

Mire acá: ¿Cómo le fue a Daniel Martínez en la CRI del mundial de ciclismo?

El joven de la escuadra británica le da por primera vez en la historia este título a Italia, que no había sido campeón en la crono de un Campeonato de la UCI.

Look at what it means to @GannaFilippo 🇮🇹



2020 UCI ITT World Champion! 🌈 #Imola2020 pic.twitter.com/q7mgcKxqZ8