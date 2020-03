Sin contemplación: técnico Movistar no tuvo piedad para criticar a Carapaz

Quién iba a creer que el campeón del Giro de Italia, Richard Carapaz, partiría del Movistar rumbo al Ineos dejando tras de sí toda una serie de críticas por parte de un miembro importante del equipo español como Pablo Lastras. El técnico de los telefónicos no se ahorró en los cuestionamientos hacia el ecuatoriano por su paso a la formación británica, luego que firmara a finales del año pasado.

El entrenador no tuvo filtró a la hora de señalar la decisión que tomó el rey vigente de la ronda itálica tras no renovar el contrato con su antigua escuadra. Lastras no tiene dudas de asegurar que la parte económica terminó convenciendo a su antiguo dirigido. “Le habrán pagado mucho más que lo que le podíamos pagar aquí, pero creo que se precipitó, porque dinero este año había en el equipo”, dijo el técnico en en el documental el Día Menos Pensado que ya se puede ver en Netflix.

Pero a renglón seguido, Lastras fue más severo y calificó a Carapaz como a una persona que no es digna de su confianza. “Su futuro no me preocupa. No ha mostrado lealtad y a un tío que no es leal en mi equipo no lo quiero”, dijo el estratega, más allá que Eusebio Unzué, el manager general del Movistar Team, quiso matizar las declaraciones de su mano derecha: “Yo no diría desleal”, manifestó.

“Te sientes peor cuando crees que no te han dicho las cosas, cuando a lo mejor ya estaban resueltas con bastante anterioridad”, agregó el director de los telefónicos, dando a entender que lo de Carapaz y el Ineos se había consumado desde hacía varios meses. Cabe señalar que desde junio del año pasado comenzaron los rumores de los acercamientos que hubo entre el ecuatoriano y el equipo británico.