Sin veto de UCI, siete equipos le harían la ‘cacería’ a Nairo; tres son World Tour

Nairo Quintana tendría todavía opciones de conformar un equipo del World Tour, de acuerdo a las especulaciones conocidas durante los últimos días. Si lo que le dijo su agente respecto a que no hay ningún veto en contra del pedalista, habría siete escuadras disponibles para hacerse con sus servicios.

Y es que el ciclista sudamericano se encuentra en Europa entrenando, poniéndose a punto y tratando de encontrar acomodo para esta temporada 2023, luego de lo que fue su descalificación del pasado Tour de Francia y la salida del Arkea.

Quintana trata por todos los medios de solventar la situación, principalmente con estamentos como la UCI y el MPCC, este último, su mayor obstáculo en los últimos meses.

Nairo tiene como principal carta de presentación, con aquel equipo que lo quiera fichar, su actuación en los pasados campeonatos nacionales de ciclismo, en donde fue tercero por detrás de Esteban Chaves y Daniel Martínez. El boyacense corría sin compañeros y conformaba una escuadra perteneciente a la Federación colombiana.

El ciclista nacido en Cómbita ha sido objeto de múltiples rumores, sobre todo por el supuesto veto del cual sería objeto por parte de dichas entidades mencionadas anteriormente, cosa que Giuseppe Acquadro, su representante en Italia, negó de manera tajante hace unos días.

“La UCI también tiene un reglamento. No hay un veto, ellos lo hacen cumplir. Además, Nairo es un ciclista libre, no está positivo, no tiene problemas, puede correr y puede correr en cualquier equipo”, dijo Acquadro a El Tiempo.

Lo dicho por el agente, abrió una luz de esperanza respecto a la situación del considerado mejor ciclista colombiano de toda la historia.

Equipos que todavía podrían fichar a Nairo Quintana para la temporada 2023

Trek Segafredo (World Tour)

Jumbo Visma (World Tour)

Soudal Quick Step (World Tour)

Bahrain Victorious (World Tour)

Tudor Pro Cycling

Bolton Equities Black Spoke

Eolo Kometa