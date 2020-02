"Soy inocente": Juan Amador, ciclista colombiano que arrojó positivo por Boldenona

El deporte colombiano se ha visto involucrado recientemente en una serie de escándalos después de que varios exponentes de diversas disciplinas arrojarán resultados positivos en controles contra el dopaje. Precisamente uno de esos casos lo protagonizó el tenista Robert Farah días antes de afrontar el Abierto de Australia.

La situación de Farah ha despertado la polémica en el país ya que otros deportistas que han sufrido un hecho similar, sin la voluntad de hacer trampa, han visto como sus carreras se han visto afectadas y en algunos casos acabado.

Es el suceso del ciclista de 21 años Juan José Amador Castaño, quien actualmente está sancionado de forma provisional por la Unión Ciclística Internacional por dar positivo en un control contra el dopaje tomado fuera de competencia al encontrarle la sustancia de Boldenona. Amador fue notificado de la suspensión el pasado 20 de mayo de 2019.

Le puede interesar: "Qué tristeza me da": contundente respuesta de Pinto a Felipe Jaramillo

El joven corredor nacido en Manizales habló para los micrófonos de Antena 2 en RCN Radio en los cuales explicó que su situación es muy parecida a la de Robert Farah ya que en su organismo se encontró la cantidad de 1.1 nanogramos de Boldenona, a Farah se le halló 1.0, por lo que argumenta que no se quiso hacer trampo.

Adicionalmente, argumentó que la muestra que le tomaron fue fuera de competencia y cuando su temporada había terminado luego de estar en una gira por Asia con el extinto equipo del Manzana Postobón.

"Estaba en Europa con el entonces Manzana Postobón, han pasado nueve meses. En aquel momento me notificaron de la situación y me dieron un plazo para decidir si haría la defensa o no, yo decidí hacerla y sigo a la esperar del desenlace", afirmó.

Amador aseguró que la carne que supuestamente estaba infectada con boldenona la consumió en su casa en Manizales después de la gira por China al terminar la temporada 2018. "Me hicieron un control antidoping cuando estaba listo para descansar".