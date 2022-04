"Sufrí demasiado": Dani Martínez y el susto que se llevó antes de ganar la Vuelta al País Vasco

Daniel Felipe Martínez se coronó campeón de la Vuelta al País Vasco. El corredor colombiano se sobrepuso a varias adversidades en la última jornada, principalmente en el penúltimo descenso cuando perdió la rueda de los ciclistas de adelante.

Estando a dos segundos del líder de la clasificación general durante la previa, Martínez fue el gran protagonista de la jornada por la remontada que llevó a cabo en los kilómetros decisivos para treparse a la punta de la carrera.

Vea también: Daniel Martínez pasa de largo y gana la Vuelta al País Vasco

Aunque se llevó el título, Daniel Martínez reconoció que tuvo un susto durante la jornada, precisamente en ese descenso mencionado con anterioridad. Allí perdió rueda del grupo puntero y tuvo que asociarse con Evenopel para conectar nuevamente.

"Realmente, no me lo creo. Sufrí demasiado hoy. Hubo una caída en la bajada y me preocupé porque iban ciclistas muy importantes de la general. Es una de las carreras más bonitas del mundo".

"En algunos momentos me vi perdedor, incluso quedar fuera de los 10 primeros. Hasta la ultima línea no se sabia nada, allí fue cuando me consideré ganador de la Itzulia", dijo en meta el cundinamarqués.

La jornada se caracterizó por la dureza, con 7 puertos y múltiples ataques entre los favoritos que hicieron variar la general provisional.

"Ha sido una etapa muy dura ya desde el bus. Teníamos que hacer la etapa dura. El equipo ha estado de 10 estando atento a todas las circunstancias de la carrera. En la parte dura atacó Roglic y empezó el desorden. Se formaron 2 grupos, quedé detrás con Remco Evenepoel y él trabajó muchos para ir a por los escapados, tiró a tope, en un momento clave de debimos entendernos. Al final se soltó Remco y ya empecé a ver la posibilidad de ganar la Itzulia", comentó.

Le puede interesar: Vuelta al País Vasco: ganador de la etapa, campeón y los colombianos en la general

Luego de ganar la Vuelta al País Vasco, y de ser tercero en la París Niza hace una semanas, Daniel Martínez tiene la mira puesta en la Flecha Valona a finales de abril, antes de disputar otra clásica como la Lieja Bastoña Lieja.