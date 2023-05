Superman defendió a Nairo y echó al agua a las autoridades por una persecución hacia ambos

El futuro de Nairo Quintana sigue en el aire luego de su salida del Arkea Samsic. Si bien el boyacense manifestó su interés de seguir compitiendo a nivel profesional, no ha logrado encontrar un nuevo equipo por cuestiones asociadas a lo económico y a su situación a nivel World Tour.

Al respecto, se refirió Miguel Ángel 'Superman' López; quien, a pesar de que también se encuentra vinculado a un posible caso de dopaje por su presunta relación con el médico Marcos Maynar, se ha mantenido en competencia tras su llegada al Team Medellín este año.

El nacido en Pesca habló sobre este tema en entrevista a Radio Tour, donde no solamente defendió a su compatriota, sino que además afirmó que existe una persecución hacia ambos por parte de las autoridades del ciclismo en Europa.

"No sé si es porque somos latinos o porque Colombia tiene mucho potencial en el ciclismo y cuando estábamos dominando ellos aprovecharon esa oportunidad para hundirnos. Si no fuéramos colombianos, no estaríamos enfrentando lo que nos está pasando en este momento y podríamos competir en el Giro de Italia o prepararnos para el Tour sin ningún problema", aseguró Superman.

Por otra parte, López también se refirió a su polémica salida del Astana Team al estar presuntamente implicado en el caso Maynar: "Me hicieron esperar hasta el último minuto para que no pudiera considerar ninguna otra posibilidad de unirme a otro equipo. Me dejaron ir como si no me hubieran conocido y fuera una persona al azar", manifestó.

Asimismo, habló sobre los avances en la investigación de su caso: "Por el momento, está en el mismo punto. Mientras tanto, estoy aquí centrándome en mi carrera, pero no tengo ningún problema con la UCI por temas de dopaje o algo por el estilo", puntualizó.

Sobre esto último, el corredor de 29 años aseguró que no está siendo investigado y que su licencia UCI sigue vigente, algo que, por ejemplo, le permitió competir este año en la Vuelta a San Juan, donde resultó campeón.

