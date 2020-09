Director de Ineos explica por qué se decidió que Egan no continuara en el Tour

Sir Dave Brailsford, director de Ineos, explicó por qué Egan Bernal dio un paso al costado en la edición 2020 del Tour de Francia. Para Brailsford, varios son los detalles que ayudaron a que se tomara la decisión, uno de ellos es el nivel físico del corredor, que claramente no se encontraba en las mejores condiciones.

“Hemos tomado esta decisión teniendo en cuenta los mejores intereses de Egan", dijo el dirigente, ya que el máximo objetivo del colombiano era defender el título y no se encontraba bien, además, tras la etapa 16 el dolor en su cuerpo no paró, antes aumentó más. El nivel mostrado por él no daba más.

Cabe resaltar las declaraciones del propio Bernal tras terminar la fracción 16; él deja en el aire que no tiene casi fuerzas para intentar pelear una etapa. A esto, Dave Brailsford dejó claro que es un corredor muy joven que, sin duda, irá mejorando y teniendo mayor experiencia cada vez más.

"Él es un verdadero campeón al que le encanta correr, pero también es un piloto joven, con muchas vueltas por delante y en este punto, en general, creemos que es más prudente que deje de correr”, concluyó Dave Brailsford.

El Team Ineos tiene a Geraint Thomas como carta para el Giro de Italia y a Chris Froome como capo para la Vuelta a España.