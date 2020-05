Director de Ineos reveló sus planes con Egan Bernal y Froome para el Tour de Francia

Los problemas de logísticas podrían ser muy preocupantes para los equipos del World Tour que tendrán que atender a la vez algunas carreras del calendario, lo que le hace pensar a Servais Knaven, director del Ineos, en la posibilidad de "tener que alquilar una autocaravana" para trasladar y atender a los ciclistas.



"Este es un problema en el que no hemos pensado, pero que bien podría afectar a las formaciones del World Tour. Si los ciclistas serán los primeros en verse afectados por el loco calendario elaborado por la UCI, los equipos también deberán encontrar soluciones para resolver los problemas logísticos que les surjan", señala Knaven a la plataforma audiovisual belga Sporza.

Según el técnico de la escuadra británica, "este calendario va a ser un verdadero dolor de cabeza para todos los equipos".



"Hay suficientes corredores para competir en todas las carreras, pero también debemos tener en cuenta los miembros del personal y de logística. La mayoría de los equipos tienen dos autobuses, lo que ya será un problema. Tendremos que contratar una autocaravana".



El ganador de la Paris-Roubaix 2001 también se refirió a la situación del colombiano Egan Bernal, ganador del Tour 2019 y uno de sus líderes para la siguiente edición, que actualmente se encuentra en Colombia.

"El plan aún es llevar a Egan Bernal, Chris Froome y Geraint Thomas al Tour. Habrá que tomar decisiones estratégicas. ¿Cuándo regresarán nuestros corredores a Europa? ¿Deberíamos esperar lo más tarde posible o no, sabiendo que puede haber un período de cuarentena para respetar a los corredores?, se pregunta Knaven en Sporza.



El director neerlandés se muestra seguro de que "los corredores, en este caso Bernal, no podrán llegar a Europa con tres días de antelación para una carrera, después de pasar seis meses en Colombia".



"El plan del Ineos es llevar a Egan Bernal, Chris Froome y Geraint Thomas al Tour, aunque todavía no hay nada decidido al cien por ciento".