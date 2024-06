Evenepoel y el Soudal presentaron la nómina para el Tour de Francia

El belga Remco Evenepoel hará su debut en el Tour de Francia al frente del Soudal Quick Step, escuadra que ha anunciado oficialmente su "ocho" para la cita que comienza este sábado en Florencia y finaliza en Niza el 21 de julio, y en el que está incluido Mikel Landa.



"Correr el Tour de Francia es el sueño de todo niño que se enamora del ciclismo . Es algo con lo que yo también he soñado desde el momento en que monté en bicicleta y estoy increíblemente emocionado de estar en la salida por primera vez en mi carrera con este gran equipo", ha señalado Evenepoel, emocionado ante el reto que se le presenta.

El ciclista de Aalst, de 24 años, confía en su debut, en el que estará rodeado por un equipo que completan Mikel Landa, Jan Hirt, Yves Lampaert, Gianni Moscon, Casper Pedersen, Ilan Van Wilder y Louis Vervaeke.

"Tenemos una plantilla fuerte y estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Por supuesto, me gustaría hacer un buen Tour y obtener buenos resultados, pero no olvidemos que es mi debut en este evento duro y hermoso que no se parece a ningún otro, así que el plan es descubrir la carrera, tomarla día a día y ver adónde nos lleva esto”, dijo Remco antes de viajar a Francia. Para el director del equipo Soudal, Tom Steels, el equipo puede aspirar "a un buen resultado en la general".

"Con Remco y Mikel Landa, que tiene mucha experiencia, al igual que muchos de nuestros corredores, contamos con un equipo bastante fuerte y equilibrado. Mirando el recorrido será una de las ediciones más duras de los últimos años. La salida es muy dura, habrá una etapa de tierra, y luego la segunda y tercera semana serán muy exigentes. Necesitamos estar concentrados para obtener buenos resultados, y tenemos confianza en este equipo y en lo que puede hacer este mes de julio”, concluyó.