"Hubo errores en la preparación": Álvaro Mejía sobre Egan Bernal en el Tour de Francia

La actuación del ciclista colombiano Egan Arley Bernal en la edición 107 del Tour de Francia ha sido noticia de primera página en los principales medios del país, debido al tiempo que perdió el pasado domingo en el ascenso al Grand Colombier que resignó todas sus oportunidades de revalidar el título conseguido en 2019.

Al respecto, el exciclista Álvaro Mejía Castrillón, quien fuera cuarto en el Tour de Francia de 1993, afirmó que lo que le ha pasado a Bernal en la 'Grande Boucle' puede ser por algunos errores que se hayan cometido en la preparación previa a la competencia.

"Cuando un ciclista tiene un mal día en una carrera de tres semanas generalmente en ese mal día no pierde más de 30 segundos, 40 segundos, pero a Egan lo estamos viendo sufrir desde que empezó la montaña, y en la alta montaña. Nos dimos cuenta que no llegó en su mejor condición y eso dice que hubo errores en el proceso de preparación", indicó Mejía en diálogo con Los Dueños del Balón de Antena 2 en RCN Radio.

Al mismo tiempo señaló que si el sufrimiento que está viviendo el corredor persiste lo mejor sería que se retire y no continúe en las últimas fracciones ya que podría empeorar el dolor en su organismo.

Por otro lado, el 'cometa' se refirió a lo que ha sido la actuación de Nairo Quintana, de quien aseguró que las caídas lo han afectado.

"Tiene justificación por las caídas. Tiene unos traumas que lo han dejado mermado, llegó con ilusión, pero en las condiciones en las que está es para que ya se hubiera retirado, sigue buscando posibilidad de ganar una etapa", manifestó.

Finalmente, habló de las posibilidades de Rigoberto Urán y Miguel Ángel López para figurar en el podio de la carrera, teniendo en cuenta la última semana de competencia.

"Rigo ha sorprendido mucho ya que ha sido un Tour rápido y con cambios de ritmo, a Rigo no le va bien en esos aspectos, pero se ha mantenido y no ha perdido posiciones. Ojalá no pierda segundos y se mantenga la ilusión se hacer una buena crono".

"A Miguel Ángel López no le va tan mal en las crono, pero se defiende mejor subiendo en cambios de ritmo, Migue sabe que si gana segundos se puede ubicar en los tres primeros", puntualizó.