Mark Cavendish confirmó que no se retirará del Tour porque tiene "palabra"

El británico Mark Cavendish (Deceuninck Quick Step), maillot verde por puntos del Tour de Francia, aseguró que, a pesar de los apuros para no entrar fuera de control en las etapas de montaña, no piensa abandonar la carrera, por lo que defenderá la clasificación de esprinters hasta París.



En la undécima etapa que incluía un doble ascenso al Mont Ventoux, Cavendish, que ya ha firmado tres triunfos de etapa, llegó en el puesto 127 a 40.40 del vencedor, el belga Wout Van Aert.

"Sabíamos que no íbamos a estar tan cerca del fuera de control, como el domingo, pero aun así teníamos que estar concentrados todo el día para evitarlo. Mis compañeros estuvieron ahí conmigo, ayudándome en las subidas y en las bajadas. Estoy muy cansado; supongo que todos lo estamos. He hecho muchos Tours de Francia, y te aseguro que éste está siendo uno de los más duros".



Cavendish, de 36 años, ha dado su palabra de que no abandonará la carrera, y dio su palabra al director del Tour, Christian Prudhomme.

"Le expliqué lo que amo esta carrera. Soy un tío de palabra, así que no pienso abandonar: seguiré luchando todo lo que pueda. Ya veremos cómo nos va mañana. Que hayamos ganado varias etapas no quiere decir que sea fácil hacerlo".