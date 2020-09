Rigoberto Urán habló de lo que le faltó a Colombia en el Tour de Francia

El ciclista colombiano Rigoberto Urán estuvo en los micrófonos de RCN Radio hablando sobre el balance del Tour de Francia, las sensaciones en el regreso de la competencia y de lo que se viene para este remate del 2020.

Lea también: Nuevo equipo interesado en fichar a 'Supermán' López

Sobre lo que le faltó a los colombianos, respecto a los europeos en la 'Grande Boucle', Rigo recordó que la preparación de ellos fue más amplia: “Los eslovenos, la gente de Alemania, los suizos, estuvieron montando más en bicicleta, nosotros estuvimos varios meses que no pudimos montar. Los del Jumbo volaron, pero es que ellos no hicieron cuarentena, quizá nos vimos afectados por esa para, pero no sabría decirte si solo fue eso. Nosotros también nos dieron permiso para entrenar”, dijo el pedalista colombiano.

Del balance general que hace de la participación de los colombianos en el Tour, Rigoberto fue sincero y aseguró que fue regular teniendo en cuenta que en 2019 Egan Bernal había conseguido el título de la competencia.

“El análisis colombiano con relación a los que hicimos el año pasado fue regular, después del título de Egan uno espera que pase lo mismo, pero este año fue diferente, la actuación de los colombianos fue buena a nivel general, se ganaron algunas etapas, el ciclismo te pone donde tienes que estar”, explicó Rigoberto.

El ciclista de colombiano habló también sobre lo que fue esta edición de la carrera y las situaciones a las que se enfrentaron los equipos por los rebrotes en Europa y la preocupación ante la posibilidad de suspender la carrera una vez iniciada.

“Cuando empezó todo lo de la pandemia pensamos que no íbamos a correr, muchos pensaron además que no llegaríamos a París, en Francia los casos se estaban disparando, entonces muchos dijeron que era complicado, en nuestro equipo corrimos cada etapa como si fuera la última, llegamos con muchas dudas, en el Dauphiné no estaba tan también y dimos lo mejor en cada etapa”.

Rigoberto aseguró que él mismo se sorprendió por su nivel en la competencia y por ello con su equipo decidieron aportarle a mantener su lugar en la clasificación general y buscar el mejor resultado posible.

“Me encontré mucho mejor después de dos semanas, tratamos de cambiar y sostener el puesto que teníamos y digamos que me ilusioné un poquito y al final en las últimas etapas pagué el esfuerzo de las etapas pasadas, pero nada muy feliz con lo que hice, corrimos sin gente, fue un Tour atípico y muy diferente”, dijo el pedalista.

De las diferencias en esta edición del Tour de Francia, Rigoberto Urán aseguró que fue muy difícil no tener el acompañamiento de los aficionados y además estar pendiente de cumplir con los protocolos de bioseguridad para no poner en riesgo su salud.

Lea también: ¿Volverá al Tour de Francia? Rigoberto Urán aclaró las dudas

“No pudimos tomarnos fotos con nadie, a veces se acercaban algunos aficionados y nos teníamos que alejar, los controles de cada día de descanso fueron muy fuertes, nuestras familias no podían visitarnos entonces fue una carrera diferente en todo sentido”, dijo el colombiano.

Finalmente Rigoberto Urán confirmó que ya se encuentra en Italia listo para enfrentar el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta que se estará disputando en ímola del 24 al 27 de septiembre.