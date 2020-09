Roglic y el mensaje a colombianos: "Contento de que seamos eslovenos los de la punta"

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) se mostró feliz por haber reforzado su maillot amarillo en la cima de Puy Mary y poco sorprendido por el protagonismo que ha adquirido su compatriota Tadej Pogacar, algo que el ganador de la Vuelta 2019 se esperaba desde antes de comenzar el Tour.



"Por el resultado ha sido un buen día, estoy súper feliz. Mientras puedas ganar tiempo, cada segundo es una ventaja para ti. Honestamente, esperaba que Tadej Pogacar lo hiciera bien antes de empezar el Tour, lo conozco y sé que es súper fuerte".



Roglic ya coincidió con Pogacar en los campeonatos nacionales de Eslovenia, y anteriormente en la Vuelta el corredor de la Vuelta ocupó la tercera plaza.



"Hicimos juntos los campeonatos nacionales y desde el año pasado ya vimos que puede hacer cosas realmente grandes, como en la Vuelta, así que no fue una gran sorpresa. Estoy muy contento de que seamos dos eslovenos los que coronamos en la cima entre el grupo de favoritos".



La alianza eslovena pudo con el grupo de colombianos que aspiran a la general. El secreto para él es el potencial de su país en el deporte.



"Si miras nuestro país, en deporte hay muchos profesionales de gran nivel en muchos deportes. Somos una nación. En ciclismo, creo que nos motivamos unos a otros para mejorar cada día".



A pesar de que las diferencias en la general van aumentando a su favor, Roglic no quiere nombrar a sus principales rivales, sino que prefiere centrarse en su propio trabajo "y no mirar más".



Después de la etapa con final en Puy Mary, el líder del Jumbo Visma aventaja en 44 segundos a Pogacar y en 56 al colombiano Egan Bernal, defensor del titulo.



El Tour no ha terminado y pueden pasar muchas cosas, podemos ver a otros ciclistas que van a estar entre los mejores. No miro otros nombres, solo hago mi trabajo y estoy contento de la situación en la que estoy".



Respecto a la etapa, Roglic comentó sus impresiones del último ascenso hasta la inédita cima a Puy Mary.



"Era la primera vez que subía a Puy Mary, es un ascenso muy bonito, pero muy empinado. Lo ves desde abajo y compruebas que es un puerto corto, pero hasta que llegas a la cima se hace difícil".



Roglic repartió el mérito de su maillot amarillo con todos los componentes del Jumbo Visma.



"No soy solo yo quien tiene el maillot amarillo, tengo la camiseta, pero el mérito es de todo nuestro equipo, todos deben hacer su trabajo, y todos juntos hasta ahora estamos haciendo una carrera realmente agradable".