Este domingo se llevó a cabo la novena etapa del Tour de Francia con un recorrido de alta montaña, pero llegada en descenso, que puso a prueba otra vez a los favoritos al título o a los puestos de honor en la clasificación general de la ronda francesa.

Nuevamente, como es costumbre, los ciclistas colombianos eran los llamados a luchar en la escalada por lograr diferencias. Nombres como Egan Bernal, Nairo Quintana, Sergio Higuita, Miguel Ángel López y Rigoberto Urán figuraban en las apuestas para el triunfo de etapa.

Así las cosas, la clasificación general de este domingo antes del primer descanso del Tour de Francia dejó como líder a Primoz Roglic mientras que el mejor colombiano en la clasificación general es Egan Bernal a 21" a segundos del maillot amarillo

Este lunes se tendrá la primera jornada de descanso y el martes se reanudará el Tour de Francia con una etapa llana que, sobre el papel, no debería causa mayores problemas a los favoritos de la clasificación general.

Tour de Francia: clasificación general de los colombianos tras la etapa 9

1. Primoz Roglic (Jumbo Visma) 38H 40' 01"

2. Egan Bernal (Ineos) a 21 segundos

5. Nairo Quintana (Arkea) a 32"

6. Rigoberto Urán (Education First) a 32"

9. Miguel Ángel López (Astana) a 1' 15"

19. Sergio Higuita (Education First) a 6' 08"

20. Esteban Chaves (Mitchelton) a 12' 13"

34. Hárold Tejada (Astana) a 39' 58"

40. Daniel Martínez (Education First) a 45'45"

71. Winner Anacona (Arkea) a 1H 15' 08"

112: Dáyer Quintana (Arkea) a 2H 04' 53"