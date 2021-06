Tour de Francia: jefe de Movistar Team reveló su estrategia con 'Superman' López

Eusebio Unzue, director del Movistar, destacó que la 108 edición del Tour de Francia que comienza el sábado en Brest ofrece "dos o tres etapas interesantes para Alejandro Valverde", quien podría optar incluso al maillot amarillo, a la vez que subrayó el coliderazgo del español Enric Mas y el colombiano Miguel Ángel "Supermán" López para la general.



"El Tour tiene un comienzo atractivo para Valverde, hay un par de etapas buenas para él. Sabemos que es una carrera marcada por los nervios al principio, y este año así será. Las primeras etapas son atractivas, peligrosas. Si Alejandro mantiene el tono del Dauphiné puede ser candidato a alguna victoria e incluso al maillot amarillo. Vamos con un buen equipo, a ver a qué nos dejan aspirar", señaló.

Lea también: Daniel Felipe Martínez y cuándo podría ser líder del Ineos en una gran vuelta



Durante la presentación de la nueva equipación de Movistar Team, a cuyo maillot se incorpora Telefónica Tech, Unzue dejó claro que la idea del equipo es que Valverde termine el Tour de Francia, con independencia de sus aspiraciones olímpicas, con la prueba en ruta de Tokio una semana después de la llegada a París.



"En principio era el año de su despedida, pero en el Dauphiné nos hizo pensar que lejos de tener 41 años parece que va a cumplir 30. Esa es su grandeza. No estaba previsto el Tour, pero ha querido ir. Espero que pueda vestir el maillot amarillo, o que lo defienda para algún compañero. Será la baza para el equipo olímpico, pero la idea es que termine el Tour", aclaró Unzue.



El responsable del único equipo español en el World Tour recalcó que Valverde "ha recuperado la ilusión por competir con la llegada de victorias", como la obtenida en el Dauphiné, lo que deja en interrogante la posibilidad de que continúe en activo. "De momento está todo en el aire", precisó.

De interés: "Todo puede pasar...": Rigo Urán advierte su buen estado para el Tour de Francia



De lo que no cabe duda es de la idea de compartir el liderazgo del equipo entre Mas y "Supermán" López. La llegada del colombiano ha hecho crecer al equipo español, según su director.



"López eleva el nivel medio del equipo, está recuperado de la lesión del año pasado, ha tenido meses limitado para entrenar, pero llega en muy buenas condiciones. Ojalá sirva para ayudar a Enric y viceversa, para compartir responsabilidades entre los dos y poder afrontar la fortaleza de algunos líderes. Llegamos con el equipo experimentado, esto nos ayudará a estar en el km 0 con el animo de hacer cosas importantes, pelear por el podio o lo mas alto en París".



Según Unzue, en el Tour habrá más rivales aparte de los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic.



"En el Tour siempre aparecen rivales nuevos. La tendencia es compartir liderazgos, y nosotros buscaremos el apoyo entre Mas y López. Espero que ambos puedan salvar los primeros días y llegar a los Alpes para tomar las primeras conclusiones sobre nosotros y los demás. A partir de ahí definiremos nuestro liderazgo, lo decidirá la propia carrera".



Unzue dejó claro que entre el maillot amarillo y el primer puesto por equipo prefiere el título individual, pero sin restar importancia al premio del esfuerzo colectivo.



"Sin duda prefiero el amarillo, a eso vamos los 22 equipos, pero capacitados hay solo unos pocos. La carrera te hace aspirar a un objetivo u otro. Si no tienes opciones al amarillo te buscas la vida de la mejor forma. Al podio de París no suben muchos, y nosotros llevamos años con ese privilegio siendo el equipo más regular".



Movistar Team presentó su nueva equipación, en la que, por primera vez, contará con la presencia de Telefónica Tech, (el holding de negocios digitales de Telefónica creado en noviembre de 2019) como marca colaboradora.



Esta nueva alianza con Movistar Team se une a la existente en el ámbito tecnológico, donde Telefónica Tech aplica tecnologías del Internet de las Cosas (IoT), Big Data e Inteligencia Artificial para mejorar el rendimiento y la competitividad de la escuadra.