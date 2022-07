Tour de Francia: Jonas Vingegaard reveló su estrategia para mantener el maillot amarillo

Se disputó la etapa 13 del Tour de Francia, la cual arrojó como ganador a Mads Pedersen del Trek, con un tiempo de 4:13:03, mientras las primeras posiciones de la clasificación general no sufrieron muchas alteraciones.

El danés Jonas Vingegaard, maillot amarillo de la ronda francesa, reconoció que el plan de su equipo en la jornada de este viernes era "ahorrar el máximo posible de energía", por lo que dejaron que prosperara la escapada.

"Queríamos ahorrar el máximo de energía posible y que hubiera un 'sprint' masivo", indicó el corredor del Jumbo.

Vingegaard reconoció que la etapa de mañana, con un explosivo final en Mende, no se adapta bien a sus características, pero aseguró que tratará de afrontarla de la mejor manera posible.

"Las cotas más cortas no son mi punto más fuerte, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible y veremos qué pasa", señaló sobre el final, 3 kilómetros al 10,2 % de pendiente media.

El danés vistió por segundo día el maillot amarillo y aseguró que, por ahora, no ha sentido la presión de esa prenda.

"Hay mas atención sobre mi, me lo esperaba, no es una sorpresa, sabía que sucedería si me vestía de amarillo. Además, sé que irá a más, pero es algo que no me importa, forma parte del juego", comentó.

Felicitó a su compatriota Mads Pedersen por la victoria de etapa y señaló que "el ciclismo danés está de moda".