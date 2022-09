"La caída no me afecta, son cosas del ciclismo": Evenepoel se mantiene firme en la Vuelta

La etapa 12 de la Vuelta a España se cumplió este jueves con un final en ascenso que permitió la fuga y la posterior victoria de Richard Carapaz, quien por primera vez triunfó ensuelo ibérico; sin embargo, la clasificación general (puestos de arriba) se mantiene igual.

Vea también: [VIDEO] Remco Evenepoel, líder de la Vuelta a España, sufrió caída en la etapa 12

El belga Remco Evenepoel (Quick Step), líder de la Vuelta, no se mostró preocupado por la caída que sufrió en la etapa de este jueves y prefirió concentrarse "en la carrera y en las próximas etapas de montaña".

"La caída no me afectó mucho, me sentí fresco después de dos días duros. Las caídas son cosas que pasan en el ciclismo, además los compañeros me ayudaron mucho y me lo tomé con calma. Me levanté rápido y me incorporé al pelotón, luego hice el trabajo que tenía que hacer. Son circunstancias de la vida", comentó.

Evenepoel precisó que la caída se produjo por el estado "deslizante" de la carretera, "algo normal en las carreteras del sur de España".

"Vi que tenía la pierna con suciedad y grasa. La rueda delantera resbaló y caí. Me pasó los mismo que a Alaphilippe, pero yo me deslicé", explicó.

Le puede interesar: Superman López se mantiene en el top 10; así quedó la general de la Vuelta tras la etapa 12

El maillot rojo de la Vuelta espera que el accidente no le afecte ni física ni mentalmente. "Estoy bien y confío en los médicos del equipo, estoy en buenas manos. No me quiero estresar con la caída porque pierdo energía. Solo me centro en la carrera y en las próximas etapas de montaña", señaló Evenepoel.