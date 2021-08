¿Por qué Daniel Felipe Martínez no va a la Vuelta a España con el Ineos?

La Vuelta a España arrancará este sábado y una de las nóminas más fuertes para buscar pelear por el título de la carrera es la del Team Ineos. El equipo unió a varias figuras con el objetivo de ir por la corona española; sin embargo, una de las sorpresas en la presentación de la escuadra fue la no presencia de Daniel Felipe Martínez.

El escudero principal de Egan Bernal en la conquista del Giro de Italia, no correrá esta ronda ibérica, a pesar de que era, en el papel, una de las cartas importantes para ayudar al líder e intentar pelear por etapas. Aunque la razón exacta todavía no se conoce, se puede saber desde Europa que la información señala algunos problemas físicos del colombiano tras haberse caída en la pasada edición de la Vuelta a Burgos, carrera que no logró terminar con grandes números.

En su reemplazo, Ineos se decantó por corredores como Tam Pidcok, Pavel Sivakov y Jhonatan Narváez, que fue uno de los gregarios de Richard Carapaz, otro de los líderes del conjunto del Reino Unido para este evento.

Se espera que más noticias sobre el estado de Daniel Martínez se den a conocer y así determinar qué tan grave fueron los golpes recibidos.

Respecto a quién será el líder de la escuadra, Egan Bernal compartirá espacio con Adam Yates y Carapaz, siendo este último otro de los opcionados a luchar por el podio teniendo en cuenta que acabó de ganar el oro Olímpico y ser tercero en el Tour de Francia.

Team Ineos sabe que no será para nada fácil luchar por la Vuelta a España, pues tendrán a rivales fuertes, como el Jumbo Visma de Primoz Roglic. No obstante, los británicos intentarán repetir la estrategia que les ayudó en el Giro de Italia.