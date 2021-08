¿Egan renuncia a ganar la Vuelta a España? Contundentes palabras del colombiano

Egan Bernal continúa en la lucha de la general individual de la Vuelta a España. El colombiano es quinto de la clasificación a 1:52 del líder Primoz Roglic, pero todavía tiene grandes posibilidades de pelear por el podio; sin embargo, en declaraciones previas a la etapa 10 de la competencia, el propio pedalista dejó en el aire su lucha por el título.

El de Zipaquirá analizó su rendimiento hasta el momento en la primera semana, la diferencia que tiene, lo que vendrá y afirmó que no cree estar en las mejores condiciones para hacerse con la competencia o pensar en una remontada.

“Estamos en una carrera que es dura, que obviamente todo puede pasar. Ya perdiendo hasta este punto dos minutos o algo así, es difícil pensar en ganar la carrera. Tenemos que seguir dando lo mejor posible, si lo mejor es un tercero, segundo, quinto puesto pues yo creo que a este punto de temporada sería dar lo mejor de mí”, admitió Bernal sobre lo que vendrá para él.

El colombiano también podría trabajar como mano derecha de Adam Yates junto a Richard Carapaz, teniendo en cuenta que el británico es la mejor carta del Ineos en estos momentos, pese a ser sexto en la clasificación. Yates se ha mostrado fuerte en la alta montaña tras los ataques recibidos por Roglic y otros corredores, cosa que Bernal no ha demostrado y lo confiesa.

Otro de los detalles que podría afectar el irregular rendimiento hasta ahora de Egan es que no logró la mejor preparación para la Vuelta, ya que después de ganar el Giro tuvo que estar varias semanas en cuarentena por contagiarse de Covid-19. Luego, al recuperarse, no pudo correr en ninguna competencia hasta Burgos. Su preparación no fue idónea.