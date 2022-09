Wright le responde a Roglic por culparlo del accidente que lo retiró de la Vuelta a España

Una nueva polémica se desató este viernes 9 de septiembre en el ciclismo internacional después de que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) se pronunciara luego del accidente que sufrió en el final de la etapa 16 de la Vuelta a España que lo obligó a retirarse de la prueba.

Roglic señaló que el británico Fred Wright (Bahrain Victorious) fue el culpable de generar su caída al tocar el manillar de su bicicleta y hacerle perder el control.

"Mi conclusión es que la forma en que ocurrió este accidente es inaceptable... No todo el mundo lo vio bien. El accidente no fue causado por una carretera en mal estado o falta de seguridad, sino por el comportamiento de un ciclista. No tengo ojos en mi espalda. De lo contrario, me habría desviado. Wright vino por detrás y me quité el manillar de las manos antes de darme cuenta", dijo.

Fred Wright (Bahrain Victorious) respondió

Después de conocerse la declaración de Primoz Roglic, el británico Fred Wright (Bahrain Victorious) respondió a través de un comunicado publicado por su equipo.

En el texto, Wright asegura estar decepcionado de lo manifestado por el esloveno, ya que lo calificó como "injusto".

"Fue muy difícil de leer, y estoy bastante decepcionado. Creo que es injusto, el equipo y yo volvimos a ver las imágenes esta noche y, sinceramente, no creo que haya hecho nada malo, solo fue un incidente de carrera".

al mismo tiempo, el británico demostró la admiración que le tiene a Roglic, a quien espera volver a ver en las carreras.

"Primoz es un ciclista increíble...Estaba tan en alza y desafiando por el maillot rojo en Madrid. Fue una gran pérdida para la carrera y entiendo totalmente que debe estar muy decepcionado. Estoy seguro de que pronto volverá a triunfar en las carreras. Fue tan impresionante hace 3 días que estoy destrozado por él".