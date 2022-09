"A James se le hace un mal al traerlo": Pinto cuestionó la convocatoria del volante cucuteño

La convocatoria de la Selección Colombia dejó más de una inconformidad. Una voz que se oyó al unisonó fue el reclamo del llamado para James Rodríguez. La afición y un gran sector de la prensa cuestionaron la citación a un jugador sin ritmo ni nivel competitivo en la actualidad.

Vea también: "Estamos liquidados”: Casale pesimista con la convocatoria de las figuras de Millonarios

En el entorno de la tricolor, las voces de experiencia también hicieron referencia al tema. Jorge Luis Punto, ex técnico de la tricolor habló sobre lo que significa el llamado del '10' al combinado nacional teniendo en cuenta su actualidad.

"Hay cosas sorprendentes para mi en lo personal. Lo de James me sorprende negativamente, no es que seamos enemigos de James, no es que no lo queramos, no es que no veamos cosas de él buenas para el futuro, pero el presente no es bueno", dijo Pinto en dialogo con 'ESPN 360'.

Sobre la decisión de llamarlo justo después de firmar con Olympiakos: "No ha estado jugando. Yo pienso que es un mal que se le hace mal al traerlo porqué no lo dejan adaptar a su nuevo equipo. Va jugar poco estos días, no va tener la suerte de entrenar bastantes. Es negativo desde todo punto de vista".

Finalmente, el estratega habló de la poca claridad que se ve para el futuro del combinado nacional: "Veo una confusión en la nómina sobre lo que se quiere del equipo. Yo no sé si Lorenzo va jugar 4-3-3 ó 4-4-1-1 en fin, no está clara la proyección del equipo".

Le puede interesar: Cavani le dio una lección de ‘crack’ a James; muchos alaban lo que hizo

Después de las voces de rechazo sobre la inclusión del volante en la lista de jugadores convocados, solo queda esperar sí Néstor Lorenzo decide utilizarlo en los duelos ante Guatemala y México teniendo en cuenta el largo tiempo que lleva sin jugar.