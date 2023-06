A James y a Falcao los quieren en el mismo equipo: "ya hablé con los dos"

Para nadie es un secreto que Radamel Falcao García y James Rodríguez se convirtieron en dos jugadores muy importantes para la Selección Colombia, por eso parece que hay un equipo que desea juntarlos y dicho sueño fue revelado por el mismo dueño del club.

En las últimas horas y a través de Tik Tok, se hizo viral un video donde el reconocido influenciador Ibai, dio a conocer que había contactado a a dos jugadores colombianos para llevarlos a jugar a su equipo Porcinos FC, el cual hace parte de la Kings League, una liga de 'streamers' de la que es presidente Gerard Piqué.

Bien, pues en este video el español da a conocer que habló con James y con Falcao, quien para él era el mejor '9' del mundo en su momento.

Se sabe que las cosas para James no ha sido del toda buenas y esta puede ser una opción fácil para que pueda retomar la competencia, pero fue el mismo ex jugador del Olympiacos el que dio a conocer que no deseaba ir a este torneo aún y aunque se supiera que ya fue contactado en varias oportunidades.

Por el parte del delantero del Rayo Vallecano, no se sabe todavía cuál fue su respuesta con respecto a la solicitud de Ibai, quien parece estar encantado con el talento de los colombianos.

