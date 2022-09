Parece que la crisis del Deportivo Cali aumenta y cada vez son más las personalidades que se atreven a hablar de la realidad del equipo y de Mayer Candelo, el entrenador que no ha podido dar buenos resultados en lo que va del semestre.

En Super Combo de RCN habló el jugador Camilo Ayala, el mismo que hizo parte del equipo caleño en 2008 y que actualmente juega para el Deportivo Pasto: "No ha sido fácil, desde que llegué en 2019 a este equipo, ha tocado luchar, pero hemos competido y desde entonces no hemos sufrido el tema de descenso".

Dentro de sus declaraciones hizo fuertes críticas a Candelo y las decisiones que ha tomado: "Yo siendo DT, convocaría y jugaría con Teo de capitán, sólo por el tema fútbol, sin conocer el tema de disciplina o indisciplina".

"Me da mucha rabia cuando ex jugadores de Deportivo Cali hablan despectivamente de colegas, hablando destructivamente de los jugadores, cuando ellos como jugadores no se comportaron correctamente, ¿ese es el amor que le tienen al equipo?" añadió.

Por otro lado demostró el aprecio que tiene por el equipo caleño: "Si a mí me llega la oportunidad de ser técnico la tomo sin pensarla dos veces. Hay que ponerse en los zapatos también de a quién le llega la oportunidad, porqué no sabemos si es la única oportunidad que llegue".

Dejando mucha sensaciones en los aficionados por sus declaraciones fuertes a Mayer, Ayala de 36 años tiene un recorrido extenso por el fútbol colombiano, pero parece que guarda un amor especial por el Deportivo Cali que hoy sufre como colero de la Liga Betplay.