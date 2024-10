Alexéi Rojas y la graciosa anécdota con David Ospina que lo acerca a la Selección Colombia

Alexéi Rojas entrenó con David Ospina

Justo después del torneo orbital que se llevó a cabo en Argentina, Alexéi Rojas estuvo en Bogotá y sin quererlo, compartió entrenamiento y consejos con David Ospina, de los máximos referentes que tuvo la selección cafetera en la última década.

“Entrené en el verano de 2023 con David Ospina, cuando él estaba en su rehabilitación por una lesión que había sufrido”, empezó diciendo Rojas, contando la anécdota del encuentro con Ospina.

"Yo me llevo bien con William Torres, el utilero de la selección mayor, y me dijo que al otro día en Bogotá iba a estar Ospina a las 11 a.m., llegamos, miramos los primeros cinco minutos y luego se acerca Alejandro Otamendi, preparador de arqueros, a decirme que, si tenía guayos y guantes”, añadió el joven guardameta.

Finalmente, Rojas tuvo la oportunidad de compartir entrenamiento con Ospina, pese a que no estaba planeado con anticipación, algo que para Alexéi significó mucho y que lo acerca más a la selección nacional.