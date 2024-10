Cucho Hernández busca ganarle a Messi importante reconocimiento en la MLS

Cada vez falta menos para conocer al ganador de la MLS, pues inician los playoffs de la liga de fútbol de Estados Unidos y como parte de la competencia, se anunciaron los nominados a u importante premio.

Pues a puertas de conocer al ganador de la liga, la misma MLS ha anunciado a los finalistas que se miden por el Landon Donovan MPV Award, premio al jugador más valioso del año en el campeonato y el Cucho Hernández hace parte de la terna.

Le puede interesar: FIFA no se la rebajó a Colombia: impuso castigo tras perder con Bolivia

"Según la información compartida por la organización, entre los finalistas del MVP se encuentran representantes de 15 equipos de la liga norteamericana", dio a conocer la MLS sobre este importante premio.

Junto a Hernández se encuentran figuras como Lionel Messi y Luis Suárez, ambos jugadores del Inter Miami. Además de Christian Benteke de DC United y Evander da Silva Ferreira de Portland Timbers.

El Cucho ha conseguido disputar 27 partidos, en los que anotó un total de 19 goles y 10 asistencias, números que fueron más que suficientes para ser nominado al MVP de la temporada.

Lea también: Chelsea reveló 'secreto' de Mayra Ramírez que nadie esperaba

En caso de ganar, el Cucho será el tercer colombiano en quedarse con el premio, pues Carlos el Pibe Valderrama lo consiguió en 1996 cuando jugaba para el Tampa Bay Mutiny, sumado a el Pibe se encuentra David Ferreira, quien se quedó con el galardón en el 2010 como jugador del Dallas FC.

De momento, los jugadores se preparan para el desenlace de la temporada, una vez confirmadas las llaves de los cuartos de final de cada conferencia.

Cuartos de final de la Conferencia Este

Inter Miami vs. Atlanta United

Orlando City vs. Charlotte FC

FC Cincinnati vs. NYCFC

Columbus Crew vs. New York RB

Cuartos de final de la Conferencia Oeste

LAFC vs. Vancouver Whitecaps

LA Galaxy vs. Colorado Rapids

Seattle Sounders vs. Houston Dynamo

Real Salt Lake vs. Minnesota United