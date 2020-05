Aquivaldo le tira fuerte pulla a Pékerman: "Si veo irrespeto, prefiero retirarme"

Aquivaldo Mosquera, exdefensor colombiano que brilló en equipos como Atlético Nacional, Sevilla, Pachuca, habló con 'Cafeteros por el Mundo' de Toque Sports sobre su relación con José Pékerman, extécnico de la Selección Colombia.

El central lanzó fuerte pulla en contra del argentino y señaló que, si las cosas no se manejan de la mejor manera y no hay respeto, prefiere irse, esto al referirse a la Selección Colombia en las Eliminatorias a Brasil 2014, donde después de haber estado en ese proceso no es tenido en cuenta para ir al Mundial.

"En realidad con el señor (José Pékerman) yo no tenía ningún problema, solo que vimos muchas cosas que no se estaban manejando de la mejor manera y no estaban manejándose bien conmigo, yo no permito esas cosas. Yo soy muy serio en mis cosas, si veo irrespeto o que están haciendo cosas, prefiero retirarme para no tener problemas más grandes", dijo Mosquera.

Sin embargo, pese a no estar de acuerdo con muchas cosas de la gestión Pékerman, Aquivaldo en el fondo esperaba un llamado a la Selección Colombia para estar en la Copa del Mundo 2014, cosa que al final no ocurrió.

"Eso se lo dejo a él, quién sabe cuáles serían las razones, pero la verdad me hubiera gustado estar en el Mundial", resaltó el exfutbolista, que terminó su carrera deportiva en el año 2017, luego de una amplia trayectoria a nivel local e internacional.