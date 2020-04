Ayudante de Pékerman le respondió a Bacca por supuesta falta de confianza

El experimentado Carlos Bacca desató una nueva polémica en la Selección Colombia de la era que tuvo al argentino José Néstor Pékerman como entrenador al asegurar que al estratega le faltó tenerle "mayor confianza" al atacante.

"Yo personalmente, aunque son cosas que uno siempre se guarda, pero a mí me faltó esa confianza que nunca tuve del 'profe' (Pekerman). Sí, jugaba porque lo venía haciendo en mi equipo, pero llegó un momento en el que, en la Selección, Jackson estaba lesionado, Falcao estaba lesionado y solamente estaba Bacca. Pero un delantero necesita la confianza día a día", indicó el hoy jugador de Villarreal.

Al respecto, Pablo Garabello quien se desempeñara como uno de los ayudantes de Pékerman, le respondió en diálogo con Win Sports a Bacca asegurando que tal vez cuando termine su carrera profesional y tome otro rumbo en el fútbol entenderá las decisiones del entrenador.

"Me pongo en el lugar de Carlos y de cualquier jugador, es entendible que Carlos pueda sentir algo así personalmente, es normal que un jugador que esté al 100 % y en todas las convocatorias y no juegue una buena cantidad de minutos", afirmó.

Garabello añadió Colombia contaba con jugadores muy importantes en el frente de ataque, por lo que el cuerpo técnico tenía un trabajo complicado en la elección.

"No se olviden que teníamos muy buenos jugadores que se quedaban por fuera y otros que no sabían que los estábamos siguiendo. Carlos era uno de los pilares. Dentro de un tiempo se va a dar cuenta que son decisiones y no falta de confianza", puntualizó.

El delantero también se mostró resentido por no haber sido titular en el inicio de los Mundiales de Brasil y Rusia cuando en los partidos de preparación sí lo había sido.

"Cuando iba a comenzar el Mundial de Brasil, yo estuvo de titular dos días antes del inicio y en una práctica de fútbol me sacaron y metieron a Ibarbo, eso me dolió bastante y, esa mismo fue lo que me pasó en el Mundial de Rusia. En el partido contra Japón yo era el titular quien venía entrenando y la noche antes del partido, el 'profe' me llamó a su habitación cerca de la una de la mañana y me dijo 'no vas a jugar, va a jugar (Juan Guillermo) Cuadrado', lo cual me dolió, fue un momento duro y es algo que por primera vez cuento", dijo.