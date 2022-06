Barcelona confirmó la renovación de Sergi Roberto

El mediocampista del FC Barcelona Sergi Roberto renovó su contrato, que terminaba el 30 de junio, por una temporada suplementaria, hasta 2023, anunció el club catalán este viernes en un comunicado.

"La cláusula de rescisión queda fijada en 400 millones de euros (423 millones de dólares)", precisó el club azulgrana.

El internacional español (11 partidos con la 'Roja'), que esta temporada estuvo un largo tiempo lesionado, jugó apenas doce partidos en el último curso, de ellos seis como titular.

Según la prensa catalana, el jugador de 30 años ha tenido que reducir considerablemente su salario para renovar con el Barça, como el resto de sus compañeros.

Sergi Roberto subió al primer equipo del Barcelona en la temporada 2010-2011, cuando el entrenador era Pep Guardiola, y ha desarrollado toda su carrera en ese club, al que llegó en 2005-2006, procedente del Nastic de Tarragona.

"(El entrenador) Xavi me dijo que dejara atrás la lesión y que me operara, desde el primer momento me mostró confianza. Les devolveré la confianza con resultados en el campo", afirmó el jugador en declaraciones a la web del Barcelona.

"Llevo media vida en este club y espero volver a disfrutar y devolver la alegría a los aficionados", añadió.