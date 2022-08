Boca ya no lo quiere; el colombiano que estaría buscando salida a un equipo de Turquía

Cada uno de los colombianos que hacen parte del Boca Juniors tienen realidades muy diferentes, por eso uno de ellos estaría buscando la salida del equipo, eso teniendo en cuenta que ha tenido poco protagonismo durante los últimos meses.

Ese jugador es Jorman Campuzano, el mediocampista de 26 años que no ha tenido apariciones importantes en lo que va del año y quien, al parecer, se convierte cada día más en un problema para el equipo argentino que ya perdió a Exequiel Zeballos por una grave lesión.

Según el periodista Augusto Cesar, el colombiano "tiene una oferta del Giresunspor de Turquía. Como contamos el fin de semana, es un préstamo con opción de compra".

"Para que Boca lo acepte, Campuzano debe renovar antes su contrato. Vence en junio 2023" añadió el comunicador a través de un trino.

Seguramente el rendimiento deportivo del colombiano no se ajustó a las necesidades del club y una muestra clara han sido las últimas semanas en las que Campuzano no ha sido ni convocado por el entrenador Hugo Ibarra, una situación que se empieza a cuestionar a los aficionados, pues se sabe que no hay una lesión y que seguramente las razones por las que no está siendo tenido en cuenta se debe a su nivel futbolístico.