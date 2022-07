Bayern Múnich reveló por qué no fichó a Cristiano y el interés en un 'killer' de la Premier

El patrón del Bayern de Múnich, Oliver Kahn, cerró definitivamente la puerta el miércoles a un traspaso de la estrella del Manchester United Cristiano Ronaldo al club bávaro, estimando que el portugués no encaja en "filosofía" del equipo alemán.

"Hemos hablado sobre este asunto, sino no haríamos bien nuestro trabajo. Personalmente, pienso que Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más grandes que jamás ha existido en el planeta", afirmó Kahn al diario Bild.

"Pero llegamos a la conclusión de que, a pesar de toda la estima que le tenemos, no habría encajado en nuestra filosofía en este momento", añadió.

Si bien Kahn no precisó a que se refería cuando habla de la "filosofía" del Bayern, insinuó que el club no tiene por costumbre fichar a estrellas de clase mundial, cuyo salario pueda crear frustraciones en el seno del equipo. Además, el 'Rekordmeister' prefiere apostar por jóvenes talentos y no por jugadores en los últimos años de sus carreras.

El atacante portugués de 37 años, que tiene todavía un año de contrato con los 'Red Devils', no está satisfecho con su situación e indicó a la dirección que deseaba ser traspasado a un equipo clasificado a la Liga de Campeones.

No será el caso del Manchester United, que tras su sexto puesto en la pasada Premier League tendrá que conformarse con Europa League.

Estos últimos días, el portugués se ha entrevistado con Erik Ten Hag, nuevo técnico del United. Durante la misma, según The Telegraph, el portugués reiteró sus deseos de abandonar el club.

Durante la entrevista a Bild, Kahn si confirmó sin embargo el interés del club bávaro por el atacante inglés del Tottenham Harry Kane, de 28 años, que podría compensar la salida del polaco Robert Lewandowski al Barcelona.

"Harry Kane es un excelente delantero que está bajo contrato con el Tottenham", explicó el antiguo guardameta del Bayern. El ariete de los 'Spurs' tiene todavía contrato hasta 2023 con el club del norte de Londres.