Cancelado partido amistoso de Colombia Sub 20 Femenino previo al mundial

La Selección Colombia Femenina Sub 20 se encuentra en microciclo de preparación previo al Mundial, en el que estarán dirigidas por el técnico Carlos Paniagua, el mismo que llevó a estas jugadoras a la cita orbital que disputarán a inicios del siguiente mes.

Vea también: ¿Promesa o realidad? Los impresionantes números de Linda Caicedo

Se planeaba que las cafeteras viajaran a Barranquilla antes del Mundial para disputar un partido amistoso con la Selección de Nigeria, a quienes enfrentarían en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla el próximo martes 2 de agosto a las 7:00 pm.

Pero en la tarde de este viernes, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado en el que informaban la cancelación de este compromiso porque "el equipo africano tuvo problemas de logística con sus itinerarios de viaje y fue imposible que llegaran a territorio nacional".

Por lo anterior, el plan de los siguientes días para la 'tricolor' cambió teniendo en cuenta que están concentradas en Bogotá: "El seleccionado nacional seguirá con su ciclo de entrenamientos y estará viajando el miércoles 3 de agosto a Costa Rica para disputar la Copa Mundial de la FIFA Femenina Sub-20. El 5 del mismo mes, las dirigidas por Carlos Paniagua estarán enfrentando a Australia en un partido amistoso de preparación en suelo costarricense".

Le puede interesar: Colombia vs Brasil; por el título continental

¿Cuáles son los rivales de Colombia en el Mundial?

Las cafeteras comparten el grupo B con Alemania, Nueva Zelanda y México. Los duelos de la fase de grupos se dará de la siguiente forma:

10 agosto vs Alemania

13 agosto vs México

16 agosto vs Nueva Zelanda