Carlos Antonio reveló duro secreto sobre la llegada de James al Rayo Vallecano

Carlos Antonio Vélez reveló este miércoles en su espacio de 'Palabras Mayores' del programa Planeta Fútbol de Antena 2, un complicado secreto sobre la actualidad de James Rodríguez y las condiciones en su llegada al Rayo Vallecano.

Tras la polémica por la poca presencia del futbolista cucuteño en la titular del cuadro madrileño, el periodista dio detalles sobre la manera como se dio el fichaje del 10 por el equipo español. Vélez apuntó que para el colombiano no era un secreto lo que pasaría en su llegada al club.

El comunicador confesó que en diálogo con fuentes cercanas al cuadro ibérico, conoció la historia de primera mano sobre las condiciones impuestas a James para fichar con el cuadro de la franja roja. Allí, el capitán de la Selección Colombia y su representante sabían lo que estaba por venir.

Durante su habitual espacio de Palabras Mayores, el comentarista confirmó como fueron las condiciones para el colombiano en su arribo al Rayo: "A mí no me sorprende lo de James. Él sabía como iba a ser la cosa en el Rayo. Incluso en su llegada desde España ya advertían las condiciones" dijo inicialmente Vélez.

Seguido a ello, el periodista dio más detalles: "Me contaron que James sabía que no iba a ser titular. Lo ficharon porque Jorge Mendes tenía la prisa por encontrarle un equipo. Desde Colombia le estaban presionando porque James no podía ser convocado si se quedaba seis meses parado y sin equipo, no era presentable".

Incluso, Carlos Antonio confirmó que Alfredo Relaño, editor del Diario AS, ya había señalado que James sabía que llegaba a un equipo en el que el sacrificio era indispensable. Además, añadió que su fichaje fue organizado con Martín Presa, presidente del club, pero sin una aprobación del técnico Iñigo Pérez.

"A James lo llevó el presidente y luego le dijeron al técnico que tenía un jugador que no iba a correr en un equipo donde el sacrificio no es negociable", remarcó. Entonces para James esto no es extraño, él ya sabía como iba a ser todo.

Lo cierto es que las opciones apuntan que James podría irse del Rayo en el mes de enero. El colombiano quiere sumar minutos y parece que en Vallecas las opciones para que sea titular son cada vez más escasas.