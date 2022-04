Carlos Antonio tuvo un cara a cara con James: el periodista dio detalles de la charla

James Rodríguez es uno de los nombre más repetidos cuando se habla de la Selección Colombia. El jugador del equipo 'cafetero' ha tenido seguidores y detractores entre la afición, el periodismo y el entorno del equipo nacional. Su nivel en los últimos años ha sido cuestionado en repetidas ocasiones y muchos se preguntan si debería seguir siendo parte de la selección.

Carlos Antonio Vélez ha sido uno de los periodistas que ha remarcado en varias oportunidades el desempeño inestable de James. El comunicador ha mencionado constantes situaciones en relación al jugador que han puesto los ojos de la hinchada 'tricolor' sobre las actuaciones del 10.

Sin embargo, más allá de su labor profesional, el periodista detalló, en entrevista a Semana, un pequeño encuentro que tuvo con el jugador hace un par de años previo a la disputa de una final de Champions League, cuando el cucuteño aún era parte del Real Madrid.

Según Vélez, sus palabras al 10 fueron: "¿Usted me permite que yo le diga una cosita? Y espero no molestarlo’. Él me atendió muy querido, hablamos un largo rato. Él sabía que yo era su crítico y le dije: ‘Cuando una persona tiene problemas con Benítez, Zidane y Ranieri, con cuatro o cinco jefes, el problema no es el jefe. El problema es uno. ¿Por qué no piensa eso? Piénselo’. Y eso que no había ido al Bayern y no había peleado con el croata. No había ido todavía a la segunda etapa en el Madrid para volver a pelear con ‘Zizou'”.

El encuentro ocurrió en el año 2016 y aunque el reconocido comentarista cuenta que el jugador mostró una gran amabilidad para recibirlo, prometió no contar más detalles sobre el encuentro. Seis años después de aquel episodio, el rumbo de James parece no haber cambiado mucho y ahora con la Selección Colombia fuera del Mundial, los pedidos para que no regrese al combinado nacional llegan de todas partes.